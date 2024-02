Vlahovic rimane fuori dai piani per la prossima partita contro, confermando le previsioni fatte all'inizio della settimana. L'attaccante serbo continua ad allenarsi separatamente per risolvere un fastidio all'adduttore destro e sarà rivalutato nella prossima settimana.Il polacco è stato assente nell'ultimo match contro l'Inter ma è pronto per scendere in campo. Con lui potrebbe essere schieratoin un possibile 3-5-2, ma non è esclusa la possibilità di cambiare modulo e optare per un 3-4-2-1, che potrebbe vedere Yildiz e Chiesa giocare insieme o dare spazio ad Alcaraz dall'inizio. Queste soluzioni potrebbero essere utilizzate anche durante la partita.