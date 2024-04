La Pasqua è stata più cupa che serena per i tifosi della Juventus, immergendosi in un'atmosfera più nera che bianca. La squadra diha subito una nuova sconfitta a Roma e questa volta la battuta d'arresto contro la Lazio è ancora più dolorosa. Chiesa e i suoi compagni hanno ceduto solo all'ultimo istante della sfida all'Olimpico: ciò che era stato un tratto distintivo del fantastico girone d'andata juventino ora si è trasformato in un boomerang che ha colpito le ambizioni di una squadra che vede il secondo posto allontanarsi di 6 punti, con l'ombra sempre più minacciosa delle squadre inseguitrici.