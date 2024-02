Juventus, chi rischia il posto se arriva Zaccagni

Mattia. Ma anche. Lacerca un esterno sul mercato: dopo l'anticipazione di Tuttosport , l'analisi che vien fuori è piuttosto semplice. E cioè: si programma il futuro e lo si fa prevalentemente sugli esterni. Dopo un'estate passata a rincorrere Berardi, che finalmente sembrava convinto di sposare la causa juventina, alla fine i bianconeri si sono ritrovati ancora una volta con un nulla di fatto, senza la possibilità di cambiare. O comunque senza avere una mezza opzione.E allora, ecco che ci si rituffa nel mercato delle opportunità: scadenza vicina come quella del brasiliano, scadenza un po' più lontana come quella dell'ex Hellas Verona. Che a Roma è partito alle spalle dei big, che alla fine si è preso con qualità e gol il posto da titolare.Consapevole però di poter trovare continuità. Del resto, l'ha detto pure Giuntoli: con una stagione da affrontare con (almeno) otto partite in più in virtù di una qualificazione Champions che sembra in tasca, la rosa deve allargarsi. Necessariamente.Chiamasi 'mercato cautelativo', comunque. Ossia:Il fatto che Giuntoli e Manna siano su Zaccagni non è di per sé una novità, sono nomi da taccuino, non necessariamente da depennare. Il discorso è più largo e si fa riflessione sulla scelta. Perché la Juventus sta operando in quel reparto? Cos'ha quel settore da aggiustare o migliorare?Non si può non pensare alla situazione di Federico Chiesa, in primis. Né si può "arretrare" immaginando il domani di Dello stesso Timothy Weah, che non ha certamente convinto finora . Un settore del campo determinante, però con mille punti interrogativi. Chi per contratto, chi per prestazione, chi per età. La squadra bianconera guarda altrove per non trovarsi di nuovo scoperta.