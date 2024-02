Questa serie di rinnovi contrattuali, avviata già verso la fine della scorsa stagione, è stata innescata da, il capitano. Il prolungamento del contratto, inizialmente previsto, è arrivato con un certo ritardo rispetto alla tempistica concordata, considerando il patto stretto tra il difensore brasiliano e la Juventus.Attualmente, il contratto di Danilo scadrà il 30 giugno 2025, così come quelli di molti altri compagni di squadra.Tuttavia, c'è una grande differenza: al momento, non sono stati avviati colloqui per un ulteriore prolungamento tra l'entourage del capitano e la dirigenza della Juve. Ciò non significa che ci siano problemi di sorta, ma sembra che tutto sia destinato a essere rimandato alla prossima stagione.Questa volta, se arrivasse un'offerta considerata adeguata, sarebbe presa in considerazione sia dal club bianconero che da Danilo stesso. Tuttavia, sono ancora discorsi prematuri; ciò che si può osservare al momento è una calma piatta riguardo al rinnovo contrattuale.