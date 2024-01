Juventus, perché Bernardeschi è ancora possibile



Bernardeschi-Juventus: le ultime notizie

L’unica operazione che potrebbe ancora essere presa in considerazione riguarda, giocatore ben noto alla Juventus, che non avrebbe difficoltà ad integrarsi e potrebbe essere impiegato in varie posizioni: come ala, come mezzala o come esterno su tutta la fascia.Si tratta esattamente del tipo di giocatore chegradisce e che il gruppo accetterebbe volentieri.La sua versatilità e la sua familiarità conpotrebbero renderlo un'opzione interessante per rafforzare la rosa senza compromettere l'armonia del gruppo.potrebbe fornire quella profondità e flessibilità tattica checerca, contribuendo così alla solidità e all'equilibrio della squadra.Cosa sappiamo però della possibile che Bernardeschi possa giocare in bianconero ? La sensazione è che, se Allegri e la Juve avessero voluto, l'avrebbero già preso. Quindi arriverebbe soltanto per strettissima necessità, come un infortunio un po' più pesante rispetto agli ultimi.Con l'addio di Kean , però, si apre lo spiraglio per la possibilità di avere in rosa un giocatore offensivo. Bernardeschi andrebbe a coprire tante caselle.