Il futuro di Moiseal momento è incerto. Il mancato trasferimento all'Atletico Madrid a gennaio a causa dell'infortunio alla tibia. Come riferisce Calciomercato.com il contratto che lega l'attaccante italiano alla Juventus è in scadenza nel 2025 ed in caso di mancato rinnovo potrebbe lasciare la Vecchia Signora già nella sessione estiva di mercato. C'è anche la possibilità di aprire le trattative di rinnovo ma le due parti si accomoderanno davanti ad una scrivania a trattare in estate. Tutto è ancora aperto, il futuro di Moise Kean al momento è incerto. In estate però si farà chiarezza.