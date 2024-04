La Champions League si avvicina, ma potrebbe non essere l'unica novità nel futuro del Bologna. Il club di Saputo, infatti, è pronto ad offrire un nuovo contratto al suo allenatore. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, con l’avvicinarsi del traguardo che porta nella massima competizione europea, visti anche i cinque posti che la Serie A, l’intenzione della società e del suo patron Joey Saputo è quella di provare a resistere agli attacchi dei top club per calciatori e anche per Thiago Motta. Il club, infatti, non ha mai nascosto la sua soddisfazione e felicità in caso di permanenza, ma il suo contratto in scadenza a giugno 2024 lo rendono molto appetibile. In prima fila per lui c’è la Juventus, che sembrerebbe aver già trovato un accordo di massima con lo stesso Motta, ma ci sono altre pretendenti. E soprattutto una proposta fino al 2026, che può convincerlo a restare.