Juventus, il tentativo del Bologna: rinnovo per Thiago Motta

. E' questa la missione del Bologna, nella persona del suo presidente Joey Saputo, che ha un nuovo piano in testa: tenere la sua squadra così com'è. Il numero uno rossoblù, infatti, pur consapevole delle difficoltà vorrebbe continuare a costruire su quella squadra che è arrivata ormai a un passo dalla storica qualificazione in Champions League. Sui suoi talenti, come Zirkzee, ma anche sul suo allenatore, in grado di dare idee, gioco, credibilità. Ecco perché, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, con l’avvicinarsi del traguardo che porta in Champions League, l'intenzione del patron Joey Saputo è sempre più quella di provare a resistere agli attacchi dei top club, proprio a partire dall'allenatore.Thiago Motta non ha mai nascosto la sua soddisfazione e felicità in caso di permanenza, ma il suo contratto è in scadenza a giugno 2024, a 1,2 milioni di euro netti a stagione, e in molti si stanno facendo sotto per lui. In prima fila c’è la Juventus, che sembrerebbe aver già trovato un accordo di massima con lo stesso Motta, ma non sono da scartare le ipotesi Milan ed estero. La missione del Bologna? Un rinnovo fino al 2026, che respingerebbe gli assalti delle big europee e rilancerebbe il progetto rossoblù intorno alla sua figura. Appena possibile, dunque, ci sarà un incontro fra società, proprietà e Thiago Motta per fondare su di lui il prossimo corso del Bologna, in Champions League. Ma solamente a cose fatte, anche per non distrarre tecnico e ambiente dal sogno, ma soprattutto per sfruttare l'entusiasmo e il raggiungimento di questo obiettivo come base su cui ripartire insieme.