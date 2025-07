Sky - Juventus, nuovi contatti per Sancho: si prova a chiudere

Sancho Juve, i nodi da sciogliere: ingaggio e buonuscita

La Juventus ha intensificato i contatti con il Manchester United per Jadon Sancho . Come riportato da Sky Sport, i bianconeri stanno lavorando per chiudere l’operazione a titolo definitivo. L'offerta sarebbe di 10 milioni di euro più bonus, ma restano alcuni ostacoli da superare prima della fumata bianca.I due principali ostacoli alla chiusura dell’affare sono legati all’aspetto economico. Da un lato, l’alto ingaggio percepito da Sancho a Manchester; dall’altro, la richiesta di buonuscita avanzata dal giocatore allo United per lasciare il club inglese. La Juventus, con il direttore tecnico Damien Comolli, sta cercando una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte.

Sancho nel 3-4-2-1 di Tudor: ruolo da trequartista

Strategia chiara: colpo di qualità per rilanciare l’attacco

Igor Tudor vede in Sancho un possibile protagonista nel suo 3-4-2-1. L’inglese sarebbe impiegato da trequartista alle spalle della punta, ma potrebbe anche agire da esterno offensivo, sfruttando la sua capacità di creare superiorità numerica e incidere nell’uno contro uno.La Juventus spinge per chiudere l’operazione rapidamente e regalare a Tudor un rinforzo offensivo di alto livello. La trattativa è entrata nel vivo: la Juve vuole Sancho per dare nuova linfa al proprio attacco.