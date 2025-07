Juventus, qual è la situazione con Sancho

L'ingaggio resta il nodo principale

La Juventus continua a lavorare per portare Jadon Sancho a Torino. I contatti tra la dirigenza bianconera e l’entourage del giocatore inglese sono ormai quasi quotidiani. Non siamo ancora all’accordo definitivo, ma nemmeno di fronte a un affare sfumato. La trattativa è in una fase intermedia: si cerca di colmare le distanze e trovare una formula che possa soddisfare tutte le parti in causa.Il vero ostacolo alla chiusura dell’operazione è legato all’ingaggio di Sancho. La distanza economica tra domanda e offerta è quantificabile in qualcosa in più di un milione di euro. Una cifra importante, soprattutto in un’ottica di sostenibilità finanziaria per la Juventus. Tuttavia, ogni incontro e confronto con l’agente del giocatore ha portato piccoli passi avanti. La volontà reciproca di trovare un’intesa resta alta.

Sancho vuole rilanciarsi: Torino può essere la scelta giusta

Nessun ostacolo con il Manchester United

Jadon Sancho ha bisogno di rilanciarsi dopo l’esperienza negativa al Manchester United, dove è stato messo ai margini del progetto tecnico. La Juventus rappresenta per lui un’occasione concreta per ritrovare spazio, fiducia e minuti. Dal canto suo, Igor Tudor ha chiesto rinforzi di qualità sulla trequarti, e il profilo dell’esterno inglese si adatta perfettamente alle sue esigenze tattiche.Sul fronte club, i rapporti tra Juventus e Manchester United sono buoni. I Red Devils non oppongono resistenza alla partenza di Sancho e sono aperti a soluzioni che permettano di liberarsi del suo ingaggio. La strada è tracciata: ora serve un ultimo sforzo per trasformare i contatti in un accordo ufficiale.