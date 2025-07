Juventus, inizia la settimana di Jadon Sancho: cosa manca per chiudere

La Juventus è sempre più vicina a Jadon Sancho . I contatti continui tra il club bianconero, il Manchester United e l’entourage del giocatore hanno tracciato una strada concreta verso la buona riuscita dell’operazione. Una trattativa complessa ma portata avanti con obiettivi comuni: la Juve vuole rinforzare l’attacco, lo United cerca una soluzione per un giocatore fuori dal progetto tecnico, e Sancho stesso è desideroso di rilanciarsi in una nuova realtà.Le basi per l’accordo sono state poste nel corso delle ultime settimane. Ogni incontro ha rappresentato un passo avanti, pur restando ancora qualche dettaglio da definire. Le parti restano in contatto costante e l’atmosfera è positiva, con un cauto ottimismo che filtra sia dal fronte inglese che da quello bianconero.

Sancho Juve, i nodi da sciogliere

La settimana della svolta

L’ostacolo principale resta legato alle cifre, in particolare per quel che riguarda l'ingaggio. Balla circa un milione tra l'offerta bianconera e le richieste del giocatore inglese. Tuttavia, la disponibilità al dialogo è alta da entrambi i lati e si punta a trovare un punto d’incontro.La prossima sarà una settimana cruciale. La Juventus tornerà a breve a dialogare sia con il Manchester United che con l’entourage del calciatore, con l’obiettivo di chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile. Sancho è considerato il profilo ideale per completare il reparto offensivo di Igor Tudor, grazie alla sua qualità nell’uno contro uno e alla capacità di creare superiorità numerica.L’intesa non è ancora totale, ma la sensazione è che le parti siano ormai molto vicine. La Juventus è pronta a fare l’affondo decisivo per portare Jadon Sancho a Torino.