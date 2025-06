Juventus, Sancho o Conceicao? Come stanno le cose

Sancho o Conceicao alla Juventus?

In attesa della sfida contro il Manchester City che può valere il primo posto nel Gruppo G del Mondiale per Club, lacontinua a lavorare anche sul mercato, dove uno degli obiettivi più caldi è quello che risponde al nome di, tornato improvvisamente di moda a un anno dall'ultimo tentativo concreto con il Manchester United. Stando alle ultime indiscrezioni riportate anche da Sport Mediaset il club bianconero è ben piazzato nella corsa all'esterno inglese, sul quale però è forte anche il Fenerbahce di José Mourinho.

Ad ogni modo, almeno in questa fase, la Juventus andrebbe all'assalto di Sancho solo qualora non riuscisse a trovare l'accordo con il Porto per il riscatto di, per cui sono in corso dialoghi da giorni nel tentativo di evitare il pagamento della clausola da 30 milioni di euro. In sostanza, ad oggi alla Continassa non si prevede uno scenario con entrambi i giocatori a disposizione di Igor Tudor, anche se come sempre il mercato potrebbe poi riservare qualche sorpresa. Se ne saprà sicuramente di più nelle prossime ore.