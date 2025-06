Juventus, Sancho si avvicina? Mourinho pone il veto, niente Fenerbahce

Sancho di nuovo sul mercato: Juventus e Napoli osservano

Il futuro di Jadon Sancho non sarà in Turchia. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, José Mourinho ha bloccato il trasferimento dell'esterno inglese al Fenerbahçe. Il tecnico portoghese avrebbe consigliato alla dirigenza di cercare altre soluzioni per rinforzare le fasce offensive, chiudendo così definitivamente la porta all’arrivo dell’ex Borussia Dortmund.Dopo il prestito al Chelsea, che ha scelto di non riscattarlo, Sancho è tornato al Manchester United ma è fuori dai piani tecnici. I Red Devils sono pronti a cederlo per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, e sulle sue tracce ci sono ora due club italiani: la Juventus e il Napoli. Entrambe le società stanno monitorando con attenzione la situazione e hanno avviato contatti sia con il giocatore che con il club inglese.

Le ragioni del no: motivazione e impegno sotto accusa

Serie A possibile nuova tappa

Stando sempre a Fanatik, Mourinho avrebbe anche parlato con Ruben Amorim, attuale manager del Manchester United e suo connazionale, per approfondire le ragioni dell'esclusione di Sancho dai piani del club. Il confronto tra i due tecnici avrebbe rafforzato l’idea di un giocatore poco motivato e con un atteggiamento poco professionale, motivi per cui lo Special One ha deciso di non puntare su di lui.Con il Fenerbahçe fuori dai giochi, la Serie A potrebbe rappresentare la nuova destinazione per Sancho. Juventus e Napoli sono in corsa, con i bianconeri leggermente avanti nei colloqui. La trattativa potrebbe entrare nel vivo già nei primi giorni di luglio.