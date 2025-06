Sancho, Jackson e l'idea della Juventus: continua la sfida al Napoli

Getty Images

La Juventus pensa al suo futuro. Dopo le vittorie nel Mondiale per Club contro Al-Ain e Wydad Casablanca, i bianconeri sfideranno il Manchester City nello scontro decisivo per la vetta del girone G. Oltre alla competizione negli Stati Uniti, però, ci sono diversi temi importanti in casa Juve. E il mercato è uno di questi. Il direttore generale Comolli sta continuando a lavorare su diverse situazioni, infatti è tornato anche a Torino tra una gara e l'altra.



Dal fronte uscite a quello delle entrate, ci sono diversi nomi sul tavolo bianconero, ma non solo. Negli ultimi giorni si sta scaldando un asse con Chelsea e Manchester United, con il Napoli che vuole giocare un ruolo decisivo in entrambe le trattative. Stiamo parlando di Nico Jackson e Jadon Sancho, due situazioni diverse ma un interesse comune: quello di bianconeri e azzurri.

Jackson non è intoccabile: contatti con la Juve

Gli scenari sono differenti, e la Juventus, come anticipato, sta valutando anche altri nomi per le cessioni: da Dusan, che sembra sempre lontano da Torino, a Mbangula e Weah , che interessano al Nottingham Forest e per cui il club inglese offrirebbe tra i 22 e i 23 milioni di euro.





Come riportato da Sky Sport, la Juventus ha già avviato i contatti con il Chelsea per Nico Jackson. L'attaccante classe 2001 non è più ritenuto incedibile dai Blues, anche dopo l'espulsione rimediata dopo appena 4 minuti nell'ultima gara del Mondiale per Club contro il Flamengo.



I bianconeri stanno cercando di capire come strutturare l'operazione con i Blues, per il senegalese che nella stagione appena conclusa ha realizzato 13 goal tra Premier League e Conference League. Il Chelsea lo ha acquistato nel 2023 dal Villarreal per 37 milioni, dunque saranno da valutare anche le eventuali cifre per l'operazione. Nel frattempo, anche il Napoli tiene d'occhio Jackson ma non solo.



Napoli in vantaggio su Sancho: la posizione della Juventus





Un nome di certo non nuovo, invece, è quello di Jadon Sancho. L'esterno inglese era stato uno dei più seguiti anche nello scorso mercato, con Giuntoli che alla fine decise di virare su Nico Gonzalez, mentre per il classe 2000 si erano aperte le porte del Chelsea in prestito. Dopo una stagione positiva, in cui Sancho si è riscattato dal momento negativo al Manchester United, l'esterno è tornato con la maglia dei Red Devils.



Su di lui, dunque, l'interesse della Juve rimane vivo, ma occhio al Napoli. Come riportato da Sky Sport, infatti, gli azzurri al momento sono avanti nella trattativa, avendo già parlato sia con il giocatore sia con la società tramite alcuni intermediari. Da parte del club bianconero, invece, ci sono state manifestazioni di interesse ma ancora nessun passo ufficiale.



