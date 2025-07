Repubblica - Juventus, incontro decisivo per Sancho: l'obiettivo di Comolli

L'agente di Sancho a Torino: incontro decisivo con la Juventus

Presto sarà ufficiale l'acquisto a titolo definitivo di Francisco Conceicao , che si aggiunge così anella batteria dei trequartisti a disposizione di Igor Tudor. In questo quadro, il tecnico aspetta e spera. Chi aspettae cosa spera? Che finalmente si chiuda l'operazione che è diventata una vera e propria telenovela.La certezza è che la Juventus non abbia mollato Sancho dopo aver chiuso la trattativa con il Porto per Conceicao, anzi,i. Sancho è totalmente fuori dai Red Devils e questo non è cambiato. La Juventus può contare su questo e sul fatto che non risultano altre piste calde per il classe 2000, che comunque darebbe priorità al club bianconero.L’agente del calciatore, come riferisce Repubblica, èPresenza che non è fine a sé stessa ovviamente ma legata ad un nuovo incontro che ci sarà con la Juventus.Chi sta lavorando in prima persona per l'affare è Damien Comoll; tocca a lui muoversi direttamente fino a quando non ci sarà il nuovo direttore sportivo, che comunque riporterà sempre al dg. L'obiettivo di Comolli, scrive il quotidiano, èManca meno di una settimana a quando Tudor ritroverà la squadra. Sicuramente potrà riabbracciare Conceicao e conoscere Jonathan David. Ecco, la speranza però è che il canadese non sia l'unico volto nuovo.