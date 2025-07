Juventus, domani nuovi contatti con Sancho: la situazione

Dopo aver chiuso il primo arrivo dell'era Comolli, la Juventus non si è di certo fermata. Il mercato bianconero è ancora in fase iniziale, infatti è uno di diversi tasselli che servono alla rosa di Tudor. E il prossimo sembra già avere un nome, oltre a essere ben più di un'idea.è il profilo più caldo intorno all'ambiente Juve e dunque la sua situazione viene monitorata costantemente.L'esterno inglese piace da tempo, era già finito nel mirino della vecchia dirigenza, ma quest'anno le cose possono evolversi in un modo diverso. Nella giornata di domanicon l'entourage del giocatore, vero nodo della trattativa fino a questo momento.

Juventus, le ultime su Sancho

La Juventus vuole tornare competitiva, le parole - e non solo - durante il Mondiale hanno dimostrato che l'obiettivo è crescere e Tudor potrà guidare una squadra che conoscerà sin dall'inizio, senza subentrare nel momento più complicato dell'anno.La Juventus sta proseguendo con i contatti, e domani ce ne saranno di nuovi con l'entourage di Sancho, come raccontato da Romeo Agresti sul canale YouTube de. Come anticipato, infatti, al momento la chiave della trattativa è l'ingaggio, su cui c'è ancora distanza tra le parti. L'esterno inglese guadagna circaal Manchester United, una cifra che la Juve difficilmente potrebbe offrire. Tuttavia il giocatore nei giorni scorsi ha comunicato di voler lasciare il club, e sembra esserci apertura a un trasferimento in bianconero.Proprio per questo si sta continuando a lavorare per colmare questa distanza, ma il nodo principale non è con il Manchester United, bensì con l'entourage del giocatore. Nel frattempo la Juventus non nasconde il suo interesse per Sancho,: i bianconeri non sono gli unici interessati, maI prossimi contatti potranno fornire ulteriori risposte e disegnare altri passi avanti: la volontà di portare l'esterno a Torino c'è, dunque si continua a percorrere questa strada, con l'obiettivo di affondare una volta per tutte.





