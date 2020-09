3







di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Juventus in vantaggio 1-0 contro la Sampdoria al termine del primo tempo. Grande prima frazione dei bianconeri che giocano in costante proiezione offensiva e creano diverse palle gol. L'unica rete di vantaggio è poco considerato quanto prodotto offensivamente dalla squadra di Andrea Pirlo. Pochi minuti dopo una bella parata di Audero su Ronaldo ci pensa il neo arrivato Dejan Kulusevski a portare in vantaggio i bianconeri con un piattone sul secondo palo al 13'. Bianconeri vicini al raddoppio in due occasioni, entrambe con Ronaldo che prima prende la traversa e poi non trova clamorosamente la porta da posizione favorevolissima. Il primo tempo finisce 1-0 ma potevano essere almeno due.



