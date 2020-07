di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Juve in vantaggio al termine del primo tempo contro la Samp. Bianconeri avanti 1-0 grazie alla rete di Cristiano Ronaldo arrivata su schema da calcio di punizione. A parte questo, poche palle gol da una parte e dell'altra. La Samp si difende bene e attacca di rimessa. Nonostante la salvezza già in tasca è partita vera e gli uomini di Ranieri fanno di tutto per portare a casa un risultato importante. Ai bianconeri bastano due punti nelle ultime tre partite di campionato, una vittoria stasera darebbe lo scudetto matematico a Sarri. A 45 minuti dalla fine, si vede un pezzettino di scudetto ma guai a parlare troppo presto.



