Domenica sera, ore 21.45, la Juventus si gioca il secondo match point per lo scudetto contro la Sampdoria. Se vincerà, sarà gloria, e troverà contro una squadra piuttosto rimaneggiata. Come riporta Calciomercato.com, non saranno della sfida Colley e Vieira, entrambi squalificati per somma di ammonizioni. Da valutare poi le condizioni di tre giocatori non al top della forma, ovvero Bonazzoli, Ekdal e Gabbiadini. In difesa potrebbe partire titolare Tonelli, insidiato dalla rivelazione Chabot.