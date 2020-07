C'è ancora lo scudetto in palio. Dopo il primo match point sprecato con l'Udinese, la Juve di Maurizio Sarri cerca ancora i tre punti. I bianconeri hanno nel mirino il nono titolo italiano consecutivo, l'allenatore il suo primo in carriera. Per farlo si potrebbe affidare a Gigi Buffon tra i pali, Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt al centro della difesa, Ronaldo e Paulo Dybala in attacco. Questa mattina l'allenamento di rifinitura alla Continassa per fissare gli ultimi dettagli sul piano gara. Il tecnico bianconero ha ancora qualche dubbio di formazione, specialmente a centrocampo mentre a completare l'attacco dovrebbe esserci Federico Bernardeschi.



DOVE VEDERLA IN TV - ​Il match tra Juventus e Sampdoria sarà trasmesso in diretta tv su ​Sky, canale 255, ed in streaming sulle piattaforme Sky Go, dedicata agli abbonati Sky, e Now tv. Qui le probabili formazioni di Juve-Sampdoria