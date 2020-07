Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta di domani contro la Juventus



"Rifinitura mattutina al “Mugnaini” di Bogliasco per la Sampdoria, impegnata nella preparazione alla trasferta di Torino con la Juventus in programma domani, domenica, all'”Allianz Stadium” (calcio d’inizio alle ore 21.45).



Seduta. Riunione video, riscaldamento atletico, torelli ed esercitazione tattica sul campo 1: questo il programma della seduta al termine della quale Claudio Ranieri ha stilato la lista dei convocati, fra cui figura anche Federico Bonazzoli, in campo con i compagni.



Elenco. Oltre agli squalificati Omar Colley e Ronaldo Vieira, restano a Genova gli infortunati Felice D’Amico e Albin Ekdal. A seguire l’elenco completo dei 24 blucerchiati che raggiungeranno Torino in pullman domenica mattina.



Portieri: Audero, Falcone, Seculin.



Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Depaoli, Ferrari, Murru, Rocha, Tonelli, Yoshida.



Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby.



Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella, Ramírez".