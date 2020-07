È l’uomo simbolo della Juventus assieme a Cristiano Ronaldo. Paulo Dybala è carico a conquistare uno scudetto vissuta da assoluto protagonista, vero trascinatore con le sue giocate da fuoriclasse. Come quel gol all’andata contro la Sampdoria, che stasera affronterà allo Stadium e che in carriera gli ha sempre portato fortuna. Come ricorda la Juve sul proprio sito, “I primi gol di Paulo Dybala in Serie A sono arrivati proprio contro la Sampdoria nel novembre 2012, doppietta con la maglia del Palermo. Complessivamente ha segnato sette reti nella competizione ai blucerchiati, contro nessuna formazione ne conta di più”.