La Juventus sfida la Sampdoria all'Allianz Stadium. Il match si giocherà alle 21.45 di domenica 26 luglio. Con tre punti la squadra di Maurizio Sarri si laurea campione d'Italia per la nona volta consecutiva. Qui su Ilbianconero.com seguiremo tutte le fasi del match, del pre e del post-partita, sperando che possa essere un successo. Il match tra Juventus e Sampdoria sarà trasmesso in diretta tv su ​Sky, canale 255, ed in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now tv.