Buona la prima. Per la Juve e per Pirlo. Il 3-0 alla Samp racconta di una partita dominata e con tantissime occasioni per i bianconeri. Che vincono e convincono. Ecco gol e highlights.



IL TABELLINO



Juventus-Sampdoria 3-0



MARCATORI: 13’ Kulusevski (J), 78’ Bonucci (J), 88’ Ronaldo



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini (81’ Demiral); Cuadrado (77’ Bentancur), Ramsey, McKennie, Rabiot, Frabotta (66’ De Sciglio); Kulusevski (81’ Douglas Costa), Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Arthur, Rugani, Portanova, Vrioni, Nicolussi Caviglia. All Pirlo.



SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli (46’ Yoshida), Colley, Augello; Jankto, Thorsby (69’ Damsgraad), Ekdal, Depaoli (46’ Ramirez); Leris (46’ Quagliarella), Bonazzoli (69’ Verre). A disp. Ravaglia, Vieira, Chabot, Regini, La Gumina, Ferrari, Capezzi. All: Ranieri.



ARBITRO: Piccinini di Forlì



AMMONITI: 4’ Tonelli (S), 53’ Frabotta (J)