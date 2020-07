JUVENTUS-SAMPDORIA 2-0



MARCATORI: 45’+6 C. Ronaldo (J), 67’ Bernardeschi (J)



Juve (4-3-3): Szczesny; Danilo (29’ Bernardeschi), De Ligt (78’ Rugani), Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic (78’ Bentancur), Matuidi; Cuadrado, Dybala (39’ Higuain), C. Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Ramsey, Demiral, Olivieri, Muratore, Zanimacchia. All. Sarri.



Sampdoria (3-5-2): Audero; Yoshida, Tonelli, Chabot (22’ Leris); Depaoli, Linetty, Thorsby, Jankto (73’ Gabbiadini), Augello; Ramirez, Quagliarella. A disp. Seculin, Falcone, Bonazzoli, Askildsen, La Gumina, Maroni, Ferrari, Murru, Rocha, Bertolacci. All. Ranieri



Arbitro: Fourneau di Roma1



VAR: Banti di Livorno



Ammoniti: 45’ Pjanic (J), 45+2 Thorsby (S), 45+5 Tonelli (S), 65’ Jankto (S), 69’ Bernardeschi 80’ Cuadrado (J), 86’ Rabiot (J)



Note: 89’ rig. Sbagliato da Ronaldo



Espulsi: 77’ Thorsby (S)