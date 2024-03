Lasi trova in una situazione di "piedi buoni" in questa fase della stagione. La squadra di Massimilianoha perso terreno rispetto al secondo posto nelle ultime giornate di campionato. Nonostante una solida difesa, i bianconeri stanno avendo difficoltà a segnare, specialmente contro le squadre che chiudono gli spazi in difesa. Questo è stato evidente prima della pausa delle Nazionali nella partita contro il Genoa, terminata con un deludente 0-0 che ha lasciato insoddisfatti i tifosi. Anche se la Juventus ha colpito due volte il legno, è evidente che serva qualcosa in più.Di conseguenza, il club sta valutando alcune opzioni per la prossima stagione. Cerca giocatori in grado di aumentare il livello di qualità e apportare imprevedibilità nella fase offensiva. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, i nomi più caldi per il centrocampo sono Georgiy Sudakov e Lazar