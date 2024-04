L'eventuale retrocessione dell'Udinese potrebbe rappresentare un'opportunità per i club interessati al centrocampista serbo. Nel suo contratto è presente una clausola particolare che entrerebbe in gioco in caso di retrocessione in Serie B della squadra. Questa clausola prevede che, in tale eventualità, Samardzic diventerebbe un giocatore libero a parametro zero e sarebbe quindi libero di accordarsi con nuovi club senza alcuna spesa di trasferimento.Questa clausola rappresenta un vantaggio significativo per il giocatore, consentendogli di lasciare l'Udinese senza alcun costo per il nuovo club acquirente. Tuttavia, sarebbe una beffa per l'Udinese, che non otterrebbe alcun guadagno dalla cessione di un giocatore di valore come Samardzic.