si profila come il candidato ideale per sostituire McKennie, il cui futuro potrebbe essere lontano dalla Juventus alla fine della stagione. Il talentuoso serbo era stato vicino a un trasferimento all'Inter lo scorso anno, ma l'accordo non si concretizzò.A gennaio, sembrava avvicinarsi al Napoli, ma i negoziati si interruppero a causa di divergenze sulle commissioni. Si dice che Giuntoli abbia avuto un ruolo nell'evitare il trasferimento, sondando l'interesse del capo dell'area sportiva della Juventus e aprendo così la possibilità di una trattativa estiva. L'Udinese, club di appartenenza di Samardzic, ha sempre fissato il prezzo del giocatore tra i 22 e i 25 milioni di euro, ma la situazione potrebbe cambiare in caso di retrocessione.