Juventus-Samardzic: la situazione

Come riferisce Sportmediaset, Lazar Samardzic è tornato ad essere un obiettivo di mercato caldo per i bianconeri: i costi del giocatore dell'Udinese, soprattutto a livello di cartellino, sono decisamente più bassi rispetto a quelli di Koopmeiners.Giuntoli avrebbe riaperto i canali di comunicazione con il padre-agente del numero 24 dei friulani. Samardzic, in scadenza di contratto con l'Udinese il 30 giugno del 2026, è valutato dal club friulano 25 milioni di euro. Già a gennaio il club bianconero aveva sondato il terreno con l'Udinese per capire il margine di un'operazione nella sessione invernale. Situazione da monitorare, Lazar rimane un obiettivo.