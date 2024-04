Udinese-Inter, il VIDEO del gol di Samardzic

Udinese 1-0 Inter.pic.twitter.com/a9rvM5M1Ww — Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 8, 2024

Samardzic Juve, la situazione

. Di certo non il più bello di Lazar: un mancino che lento, deviato, si infila alle spalle di Sommer e sblocca il risultato di Udinese-Inter: una beffa per i nerazzurri. Così come una beffa è stato l'affare saltato all'Inter che avrebbe visto il centrocampista giocare la partita di questa sera a maglie invertite.E invece no,é rimasto a Udine e tra alti e bassi si riconferma protagonista della squadra friulana. Il mancato approdo all'Inter, poi, ha ridato vita ai quei club che si erano visti sorpassati: tra questi c'è anche laCome dicevamo, non certo il più bello nella carriera di Samardzic; di seguito, il video del gol che ha sbloccato Udinese-Inter.La Juventus continua a osservare da vicino gli sviluppi e alla crescita diche rimane tra i primi posti nella lista dei desideri di Madama. In vista dell'estate, però, potrebbe esserci la prima vera e accesa sfida di mercato tra due dirigenti che oggi lavorano uno di fianco all'altro: Giuntoli e Giovanni Manna, promesso sposo del Napoli L'obiettivo della Juventus, per l'estate, é quello di inserire in rosa un centrocampista di qualità. Per questo si continua a seguire da vicino, insieme ad altri tipi di profilo comee Khephren