Ha poche idee, confuse. Non incide, non calcia in porta e non costruisce gioco. Alla fine però è la zampata di Adrien Rabiot aProprio il centrocampista francese, fedelissimo del tecnico toscano della Juventus.Ci si chiede, davvero è questa la Juventus? I fischi che piovono al duplice fischio dell’arbitro sembrano essere la risposta. Una Juventus che finisce la gara dello Stadium piegata sulle gambe, complici le molteplici energie spese per un pareggio contro la Salernitana allo Stadium, non dimentichiamoci però che Madama mercoledì sera è attesa a Roma dalla finale di Coppa Italia, contro l’Atalanta che si presenta decisamente con un altro umore.Viene spontaneo chiedersi:Finale fondamentale per portare a casa almeno un titolo, dopo anni di digiuno ed obiettivo dichiarato da Massimiliano Allegri fino dal primo giorno della stagione. La risposta è decisamente no. Ci si poteva arrivare con l’aritmetica di un posto nella prossima Champions League che avrebbe dato un’iniezione morale alla squadra di Allegri, ma sarebbero serviti i tre punti, che non sono arrivati. La strada verso la finale è in salita, l’umore è fondamentale, esattamente come la concentrazione che stasera è sembrata mancare. È però sempre la solita Juve, che siamo abituati a vedere nelle ultime gare: opaca, senza idee e con poca grinta.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.