Juventus-Salernitana, i convocati di Allegri

Laha comunicato la lista dei convocati perOltre agli squalificati Pogba e Fagioli, mancano Weah che diffidato era stato ammonito nell'ultimo impegno di campionato; Alex Sandro, Danilo e De Sciglio per infortunio.



Da Juventus.com:



Penultima sfida casalinga della stagione per la Juventus che oggi – domenica 12 maggio 2024 –, alle ore 18:00, ospita la Salernitana all'Allianz Stadium.



In caso di vittoria, senza tenere in considerazione i risultati delle squadre che inseguono in classifica, i bianconeri sarebbero aritmeticamente qualificati alla prossima edizione della Champions League.



Di seguito la lista dei convocati diramata da Massimiliano Allegri per la partita contro la formazione campana.



I CONVOCATI

1 Szczesny

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

7 Chiesa

9 Vlahovic

11 Kostic

14 Milik

15 Yildiz

16 McKennie

17 Iling-Junior

18 Kean

20 Miretti

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Rabiot

26 Alcaraz

27 Cambiaso

33 Djalo

36 Perin

41 Nicolussi Caviglia

