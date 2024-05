Duplice fischio e squadre negli spogliatoi della gara traallo Stadium. Un avvio con un temporale passeggero e la pioggia battente ed è subito Dusanprotagonista del primo squillo della gara. Il centravanti serbo calcia dopo sette minuti di gioco e colpisce la traversa dopo un intervento provvidenziale dell'estremo difensore della Salernitana.Dopodiché è la solita Juventus, con poca grinta e poche idee. Ad andare in vantaggio dopo 27 minuti è il colpo di testa didagli sviluppi di corner, nell'occasione Szczesny non impeccabile.Per leggere i top e flop del primo tempo clicca su "vai alla gallery".Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.