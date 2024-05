Juventus-Salernitana, toccherà a Djalo?

Nel corso del mercato invernale era approdato dal Lille il difensore Tiago, pronto a vestire la maglia bianconera. Il giocatore era in scadenza di contratto a giugno ma laha deciso di portarlo a Torino con sei mesi di anticipo per superare la concorrenza, rappresentata dall'Inter. Notizia che da subito aveva creato molta attesa nei tifosi per vedere in campo il nuovo acquisto.Ci è voluto qualche mese di attesa prima di poterlo vedere nell'elenco dei convocati di Massimiliano Allegri. Infatti, Tiago ha ultimato la riabilitazione dalla lesione del legamento crociato anteriore a Torino, nelle strutture della Juventus, prima di essere pronto a fare ritorno in campo. Il giocatore però èma al momento ancora non è riuscito ad esordire in maglia bianconera. Restando così un oggetto misterioso. Tuttavia, come rivelato da Massimiliano Allegri in conferenza stampaper l'ex Lille. Infatti, non saranno della gara né De Sciglio, né Alex Sandro e nemmeno Danilo, tutti e tre alle prese con infortuni. Saranno quattro i difensori a disposizione per tre posti, potrebbe essere proprio l'ora di Djalo.