Juventus-Salernitana, le scelte di Allegri

Nessuna distrazione, nessun pensiero che osi oltrepassare il limite fissato a oggi e si affacci verso la finale di Coppa Italia.che oggi scende in campo contro la Salernitana. Ci sarà tempo, solo dopo il 90', di pensare all'immediato futuro e alla gara dell'Olimpico contro l'Il primo a lanciare questo messaggio è proprio Massimilianoche, con le sue scelte di formazione , non lascia spazio a dubbi. La sfida più importante è quella di questo pomeriggio all'Allianz Stadium, poi si penserà al resto. E per questo, non c'è spazio per eccessivi turnover, per rimescolare e ridisegnare la squadra.In difesa le scelte sono pressoché obbligate, davanti aci saranno. Prima riserva nel reparto Tiago, mentre il resto della difesa è impegnata a recuperare dai vari acciacchi in vista della prossima sfida.Il segnale più chiaro arriva con le scelte a centrocampo. Si ipotizzava qualche cambiamento tra le mezzali, con uno train ballo per un posto; oppure Iling Junior sulla sinistra. Invece, Allegri conferma, rispettivamente alla sinistra e alla destra di Locatelli. Sulle corsie, Cambiaso a destra ea sinistra.In attacco ci sarà al suo fianco Moise Kean . Anche in questo caso, la scelta dell'attaccante italiano non è dettata dalla volontà di far rifiatare, ma dalla necessità visto che i due non sono al meglio.