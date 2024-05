Juventus tra Salernitana e Atalanta: le scelte di Allegri

Chance per Nicolussi?

Kostic verso il rientro

In quattro giorniContro la Salernitana all'Allianz Stadium i bianconeri avranno la grande chance di qualificarsi matematicamente alla prossima Champions League, raggiungendo il primo obiettivo stagionale. E poi, pochi giorni dopo, la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta per tornare a vincere un trofeo.Contro la Salernitana sicuramente non ci sarà Danilo ed è in. Entrambi comunque proveranno a recuperare per la Coppa Italia. Chi completerà il terzetto difensivo quindi insieme a Bremer e Gatti?(Lazio-Juve). L'altra opzione è Djalò, mai fin qui impiegato dal suo arrivoe quindi dietro nelle gerarchie. Con l'incertezza legata ai due brasiliani, per Rugani diventa un test importante anche in ottica Coppa Italia.Sicuro out nella finale all'Olimpico sarà Manuel Locatelli, squalificato. Nelle rare volte che il centrocampista è stato assente in stagione,Nicolussi però deve ritrovare il ritmo partita visto che gli ultimi minuti in campo risalgono a inizio marzo e non gioca titolare da inizio gennaio. Ecco perché magari a partita in corso, è probabile che Allegri lo utilizzi in vista della sfida di mercoledì.E infine, chissà se qualche ragionamento pensando all'Atalanta, il tecnico bianconero lo farà anche sugli esterni.Il serbo contro la Salernitana avrà la chance di mettersi in mostra dopo le ultime "bocciature" per quella che a questo punto possiamo considerare la partita più importante dell'anno e che può regalare alla Juve un trofeo dopo anni.