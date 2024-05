JUVENTUS-SALERNITANA: DOVE VEDERE LA PARTITA

JUVENTUS-SALERNITANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Con la vittoria di ieri del Bologna sul Napoli, laha perso (momentaneamente) anche il terzo posto in classifica. L'obiettivo, ora, è ovviamente quello di riagganciarlo il prima possibile, battendo lanel match che potrebbe regalare a Massimiliano Allegri la certezza della qualificazione alla prossima Champions League, in attesa della finale di Coppa Italia di mercoledì. L'appuntamento, per la 36^ giornata di Serie A, è all'Allianz Stadium alle 18.00 di questa domenica 12 maggio.La sfida tra Juventus e Salernitana sarà visibile in diretta streaming su DAZN. Qui su ilBianconero - e su tutti i nostri canali social - ve la racconteremo in diretta con live testuale, aggiornamenti in tempo reale e commenti su tutto ciò che succederà all'Allianz Stadium.Clicca sulla gallery in alto per le probabili formazioni di Juventus-Salernitana