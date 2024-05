Saranno solo 90 - comunque di più rispetto ad altre trasferte recenti - i tifosi dellache domenica saranno presenti sugli spalti dell'Allianz Stadium per la sfida contro la, di fatto inutile per la squadra granata già retrocessa in Serie B da settimane. La partita, con fischio d'inizio alle 18.00, avrà ben altro significato per i bianconeri, a caccia di una vittoria per centrare finalmente la qualificazione in Champions League e porre fine alla crisi che dura ormai da più di tre mesi.