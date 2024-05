Juve-Salernitana, le PAGELLE dei giornali

Alla fine il risultato è quello che tutti immaginavo, ovvero la Juventus qualificata in Champions. Il come però è senza dubbio sorprendente, visto che i bianconeri hanno ottenuto la qualificazione senza riuscire a battere in casa la Salernitana. La squadra di Allegri ottiene il quinto pareggio consecutivo, questa volta in extremis visto che la rete di Adrien Rabiot è arrivata nei minuti di recupero.Una prestazione senza di fatto note positive; difficile salvare qualcuno dopo l'ennesimo passo falso di questo girone di ritorno. Poche sufficienze e tanti voti anche sotto il 5. In particolare, bocciati Weston Mckennie, Filip Kostic, Moise Kean e Dusan Vlahovic. Cambiaso tra i migliori mentre Rabiot si salva con il gol che vale un punto.