52' - Silent check del Var per un possibile rigore a favore della Salernitana: sotto la lente un presunto tocco di mano di Rabiot, non ritenuto punibile con il penalty

45' + 4 - Fine primo tempo, bianconeri sotto 1-0

36' - Proteste della Salernitana sul calcio di rigore non dato ai campani: Szczesny prende Ikwuemesi, ma si salva perché con la mano destra tocca il pallone prima di toccare l'avversario. Corretto l'intervento

25' - Giallo anche per Rabiot, che va pericolosamente in tackle ancora su Coulibaly. Il bianconero non protesta nemmeno

22' - Ammonito Vlahovic, per un pestone involontario a Coulibaly

1' - Fischio d'inizio all'Allianz Stadium!

È Albertodella sezione di Messina l'del match di oggi traall'Allianz Stadium di Torino, che può portare i bianconeri in Champions League. Al suo fianco gli assistenti Zingarelli e Bhari, oltre a Sacchi come Quarto uomo. In sala VAR la coppia composta da Mazzoleni e Nasca. Il fischietto siciliano, classe 1989, non aveva mai diretto prima di oggi una partita della Vecchia Signora. Si parte alle 18.00.