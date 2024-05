Da quanto Moise Kean non gioca titolare

Più una necessità che la volontà di fare turnover. Con Chiesa e Yildiz a mezzo servizio , Massimilianosi è trovato con uno slot da riempire in attacco, al fianco di Dusan. In queste ore che precedono la discesa in campo all'Allianz Stadium, per la partita contro la Salernitana, l'ipotesi più concreta è quella che con il serbo in attacco giochi Moise Kean. Moise Kean manca dall'elenco degli undici titolari della Juventus da circa un mese e mezzo. L'ultima volta è stata contro la Lazio, all'Olimpico, il 30 marzo. In quell'occasione i bianconeri furono beffati dal gol allo scadere di Marusic. Prima della Lazio, l'ultima volta in cui Moise Kean è stato titolare risale al 2023, l'11 novembre per la partita contro il Cagliari vinta 2-1. A cavallo tra ottobre e novembre, però, l'attaccante italiano trovò una certa continuità e la fiducia di Allegri: per lui 6 gare da titolare contro Atalanta, Torino, Milan, Hellas Verona, Fiorentina e, per l'appunto, Cagliari.In generale, la stagione di Moise Kean è stata fortemente condizionata da un problema allo stinco che, tra le altre cose, ha fatto saltare il suo passaggio all'Atletico Madrid. In questa stagione, Moise Kean ha saltato 14 partite per infortunio.La partita di questo pomeriggio sarà fondamentale per la Juventus e il raggiungimento della Champions League. Sarà altrettanto importante per Moise Kean che è a caccia del suo primo gol stagionale.