Le formazioni ufficiali di Juventus-Salernitana



Juventus (3-5-2)

Szczesny

Gatti

Bremer

Rugani

Cambiaso

McKennie

Locatelli

Rabiot

Kostic

Vlahovic

Kean



Salernitana (3-4-2-1)

Fiorillo

Pierozzi

Fazio

Pirola

Sambia

Coulibaly

Basic

Sfait

Tchaouna

Vignato

Ikwuemesi

Nella 36ª giornata di Serie A, ladi Massimilianoaccoglie ladi Stefano. Di fronte ai granata, già retrocessi in Serie B, i bianconeri cercano una vittoria per garantirsi ufficialmente un posto nella prossima edizione della Champions League.Il calcio d'inizio è previsto per le 18, con Santoro come arbitro e Mazzoleni al Var.Con un punto, la squadra bianconera sarebbe qualificata alla prossima edizione della