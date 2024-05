Juventus-Salernitana: le quote del match

Un mese senza successi in Serie A e un clima tutt’altro che disteso rappresentano il pesante bagaglio del quale ladeve disfarsi al fine di trovare le forze per chiudere il campionato con un piazzamento Champions e per vincere la finale di Coppa Italia con l’Atalanta del 15 maggio. L’occasione casalinga con la già retrocessaè ghiotta, anche se i ragazzi di Stefano Colantuono hanno dimostrato proprio contro i bergamaschi di non avere intenzione di recitare il ruolo della vittima sacrificale.I pronostici dei bookies, ad ogni modo, non lasciano molto spazio alle possibili sorprese.- In un girone di ritorno a dir poco tormentato, la vittoria è stata spesso la grande assente in casa Juventus, dove dal sogno Scudetto di inizio 2024 si è presto passati alla più realistica corsa per l’Europa che conta. Per la gara con la Salernitana, Betclic prevede comunque una probabile affermazione quotata a 1.13. Decisamente più alta la quota del pareggio, a 6.95, mentre le chance dei campani sono stimate addirittura a 14.75. Spettacolo quasi garantito per il pubblico, considerato che l’Over 2.5, a 1.41, è nettamente davanti nelle previsioni rispetto all’Under 2.5, a 2.43.- Il 7 gennaio scorso, allo Stadio ‘Arechi’, l’attaccante serbo completò la rimonta bianconera a ridosso del triplice fischio, dopo che il gol di Iling-Junior aveva risposto all’iniziale vantaggio granata firmato da Maggiore. Il 2-1 juventino è quotato ora a 9.00 da Betclic. Decisamente meno combattuto l’incrocio avvenuto appena tre giorni prima rispetto all’incontro sopraccitato e valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, quando la formazione di Allegri travolse la Salernitana con un pesante 6-1. Il precedente più recente in campionato risale all’11 settembre 2022. La contesa allora si concluse sul 2-2, con le reti di Vlahovic e Milik per i padroni di casa e di Candreva e Piątek (quest’ultimo su rigore) per gli ospiti. La replica del risultato esatto è data a 35.00.- Il loro rendimento altalenante in fase realizzativa li ha spesso messi al centro delle critiche in questi mesi difficili. Per trascinare il gruppo negli ultimi impegni stagionali, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic cercheranno l’intesa dei tempi migliori. La quota-gol Betclic dell’attaccante della Nazionale Italiana è di 2.15, mentre il serbo è a 1.62. Pronto a colpire, verosimilmente a partita in corso, anche Arkadiusz Milik, dato a 1.75, mentre un timbro di Samuel Iling-Junior come a gennaio è indicato a 3.50. Sul fronte offensivo opposto dovrebbero invece agire Chukwubuikem Ikwuemesi, con quota-gol a 7.00, Emanuel Vignato, a 12.00 (a 10.00 per Snai), e Loum Tchaouna, a 8.50.