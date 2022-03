di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Dybala più Vlahovic, sul tabellino e in campo. Con loro è un'altra Juve e un'altra Juve chiude i conti già nel primo tempo: prima un guizzo dell'argentino, sensazionale nel portare la palla dove vuole; poi una testata del serbo a ribadire l'importanza e la centralità di una punta vera, che sa trasformare in oro colato anche una bella palla di De Sciglio.



Tant'è: basta questo, un primo tempo fatto con ambizione e testa, che addolcisce anche la solita ripresa dai ritmi blandi e dall'arrabbiatura di Allegri. Lui, il mister, l'unico a tenere alta l'asticella dell'attenzione, a sbraitare e a farsi sentire. Il fatto di averne bisogno sul 2-0, contro l'ultima in classifica, racconta ancora tanto delle fragilità bianconere.



Per il resto, una super partita di Danilo, le difficoltà di Bernardeschi e il debutto di Miretti: scorri qui in basso per leggere le pagelle.