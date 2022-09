Dopo la sconfitta per mano del Paris Saint Germain in Champions League torna in campo ladi Massimiliano Allegri che affronta allo Stadium la. L'arbitro della gara ècoadiuvato dagli assistenti Scarpa e Trinchieri. Quarto uomo Sozza, Banti al Var e Meli all’Avar. Di seguito tutti gli episodi dubbi della gara:93' - Espulso anche Massimiliano Allegri per poteste in occasione della rete annullata a Milik93' - FUORIGIOCO di Leonardo Bonucci in occasione della rete di Arek Milik valsa il vantaggio della Juventus. Proteste animate della Juventus93' - Espulsi Cuadrado e Fazio per una rissa in campo93' - Espulso Milik per doppia ammonizione91'- Protesta la Salernitana dopo il rigore concesso alla Juventus per il fallo di Vilhena su Cuadrado51' - Ammonito Fazio48' - Proteste di Gleison Bremer per un tocco di mano di un giocatore della Salernitana, tutto regolare per l'arbitroINTERVALLO48' - Arbitro al Var per il tiro di Piatek colpito con la mano da Bremer che poi viene ammonito. Rigore Salernitana38' - Segna Vlahovic ma è in fuorigioco nel momento in cui riceve palla da Kean, confermato anche dal Var37' - Ammonito Maggiore per fallo su Miretti33' - Giallo anche per Kean che commette fallo su Dia e poi lancia via il pallone27' - Ammonito Paredes per fallo su Piatek, piede a martello20'- Segna la Salernitana, protesta la Juventus per un tocco di braccio di Candreva ma l'arbitro dopo un consulto con il var convalida la rete4'- Contatto in area di rigore tra Piatek e Bremer, c'è il contatto ma l'arbitro lo giudica regolare, scelta corretta1'- Calcio d'inizio