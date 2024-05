Fischi assordanti all'intervallo di. I bianconeri sono sotto nel punteggio per 1-0, decisivo il gol di Pierozzi fino a questo momento. La rete del giocatore della Salernitana ha ammutolito ulteriormente uno Stadium già spettrale, soprattutto per la decisione del tifo organizzato di sospendere a Torino cori e supporto incessante. In una condizione dunque già complicata, la Juve viene subissata dai fischi dei tifosi, ormai stufi di questo continuo peggioramento.Era già successo ed è quindi una situazione che si ripete. I fischi allo Stadium sono stati infatti una costante di quest'ultimo periodo, specialmente dalla crisi del girone di ritorno.