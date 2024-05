La Juventus scenderà in campo all'Allianz Stadium domani alle ore 18 per la sfida contro la Salernitana. Oggi alle 13.30 presso la sala conferenze dello stadio bianconero il tecnico Massimiliano Allegri ha presentato al gara ai giornalisti presenti. Qualche dubbio sulle condizioni di Federico Chiesa e Kenan Yildiz, la possibile titolarità di Tiago Djalò che ancora in bianconero non ha esordito e la rivelazione dell'allenatore della Juventus sul suo futuro, con uno sguardo alla gara di domani. Di seguito la sintesi della conferenza stampa video per gentile concessione della Juventus