Allegri lo sapeva. Che la Juve non può dare più nulla. Non riesci a vincere neanche con la Salernitana, la partita più facile.



Almeno il rispetto. Almeno il rispetto per chi è andato allo Stadium a vedere questa partita, magari da lontano. E invece niente: la Juve ha pareggiato contro una squadra già retrocessa. Contro la Salernitana.



L'aveva detto ieri Allegri, alla vigilia, e il mio sospetto era proprio questo. Ma non concentriamoci soltanto sulla panchina, tanto cambierà. I giocatori lo devono ammettere: non ci hanno messo voglia!



Guarda il video qui in basso.