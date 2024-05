La Juventus è a un passo dall'assicurarsi matematicamente un posto nella prossima edizione della Champions League, la prima con il nuovo formato.Tuttavia, una vittoria contro la Salernitana (o un risultato negativo della Roma contro l'Atalanta) permetterebbe alla Juventus di celebrare il ritorno nella massima competizione continentale.Ciò che conta in questo momento sono gli scontri diretti favorevoli della Juventus rispetto alla Roma nei due incontri di campionato (1-0 all'andata, 1-1 al ritorno). Attualmente, la Juventus ha un vantaggio di 6 punti sulla Roma (quinta in classifica) e di 9 sull'Atalanta - che ha disputato due partite in meno rispetto alla Juventus. Per quanto riguarda l'Atalanta, invece, la Juventus ha un bilancio di scontri diretti in parità (2-2 a Torino, 0-0 a Bergamo).