Domani alle ore 18 calcio d'inizio all'Allianz Stadium della gara trae Salernitana che per i bianconeri di Massimiliano Allegri potrebbe valere un posto nella prossima Champions League, obiettivo stagionale di Danilo e compagni. Tuttavia c'è un giocatore che dovrà prestare maggiore attenzione a commettere falli e rimediare cartellini. SI tratta dell'esterno italiano ex Genoa Andrea. Il giocatore infatti è a quota quattro ammonizioni stagionali, quindi in diffida, qualora rimediasse un cartellino giallo si troverebbe costretto a saltare la prossima gara della Juventus per un turno di squalifica.